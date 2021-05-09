В Индии зафиксировали вспышку «черного грибка» у переболевших COVID.

Речь идет о редкой болезни — мукормикозе. Смертность от нее составляет около 50%, а лечение слишком дорого для небогатых пациентов. Как сообщает Би-би-си, болезнь поражает выздоравливающих от COVID-19 пациентов или уже переболевших. В наибольшей опасности оказались пациенты с диабетом, заразившиеся коронавирусом. Врачи полагают, что мукормикоз может быть вызван средствами терапии, которые применяют для лечения COVID-19. С середины апреля в Индии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом, который перевалил за 400 тыс. в сутки.