Британские журналисты обвинили принца Майкла Кентского в попытке продать доступ к Владимиру Путину

Представитель члена королевской семьи подозрения в его адрес отвергает.

Газета Sunday Times и телеканал Channel 4 утверждают, что двоюродный брат королевы Елизаветы Второй намеревался использовать свой статус члена королевской семьи для извлечения личной выгоды. Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», с принцем встретились журналисты, которые выдавали себя за бизнесменов. Им сказали, что его можно нанять, чтобы тот замолвил за клиентов слово перед Кремлем. Друг принца, маркиз Рединг оценил подобные услуги в сотни тысяч долларов. После публикации в офисе принца Майкла Кентского отвергли обвинения и подчеркнули, что у 78-летнего принца нет особых отношений с президентом России Владимиром Путиным. Маркиз направил репортерам письмо, в котором говорится, что он допустил невыполнимые обещания. Принц Майкл Кентский не находится на государственном обеспечении, у него есть консалтинговая компания. Он является дальним родственником последнего российского императора Николая II.

Принц является также патроном Российско-Британской Торговой палаты.