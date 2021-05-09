Флот США задержал в Аравийском море корабль, на борту которого находилось оружие в том числе российского производства

Американский флот задержал в Аравийском море корабль, на борту которого находилось оружие в том числе российского производства.

Корабль следовал без каких-либо опознавательных знаков, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США. При этом на борту в тайнике был обнаружен склад управляемых ракет российского производства, китайское стрелковое оружие, гранатометы и оптические прицелы. Сейчас весь арсенал конфискован. Также до сих пор нет информации о происхождении оружия и пункта его доставки. Экипаж судна был допрошен, после этого всех отпустили

Вместе с тем, в интервью агентству ТАСС директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов рассказал, что все представленные образцы вооружения российского производства относятся к советскому периоду. В частности, как указывает эксперт, на отчете американских военных демонстрируется советская противотанковая управляемая ракета «Фактория», разработанная в 1975 году.

Военное ведомство США отмечает, что изъятое оружие будет уничтожено после завершения расследования.