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21:05, 09 мая 2021

В Омской области организован круглосуточный поиск пропавшего два дня назад на охоте местного министра здравоохранения

В Омской области организован круглосуточный поиск пропавшего два дня назад на охоте регионального министра здравоохранения Александра Мураховского. 7 мая он уехал с охотобазы в лес на квадроцикле и с тех пор его местонахождение неизвестно. В поисковой операции задействованы около 100 человек. Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. В 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл чиновника. Как передает ТАСС, местные жители видели в лесу медведей. Охота на этих хищников разрешена в области до конца мая. Александр Мураховский стал известен после того, как в прошлом году в больницу, которую он тогда возглавлял, в тяжелом состоянии с самолета был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Все это время Мураховский отрицал факт отравления оппозиционера, в организме которого врачи берлинской клиники Шаритэ позже нашли следы боевого токсина Новичок. Также действия главврача не способствовали скорейшей транспортировке политика на лечение в Германию. В омской больнице, после того, как туда попал Навальный, скончались еще двое врачей, один — уволился


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