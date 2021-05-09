В Рязани неизвестные взломали вольеры в местном питомнике для бездомных животных и выпустили около 300 собак

Как сообщают местные СМИ, большинство животных удалось поймать и вернуть в питомник, но две собаки погибли. Одну насмерть сбила машина, другую загрызли другие собаки. Волонтеры ищут еще пять собак, которые остаются на улице. Зоозащитники уже написали заявление в полицию.