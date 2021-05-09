Социал-демократическая партия Германии утвердила Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих парламентских выборах

Социал-демократическая партия Германии утвердила вице канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих парламентских выборах. За него отдали голоса 96 % делегатов прошедшего сегодня виртуального съезда СДПГ. Социал-демократы стали первой немецкой партией, которая определилась с кандидатом в канцлеры. Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг СДПГ сейчас колеблется на уровне 15-16%. Большинство немцев пока поддерживает «зеленых» (25-26%), второе место

занимает консервативный блок ХДС-ХСС (около 23-24%).