Владимир Путин изменил одну букву в речи, приготовленной для выступления на параде Победы

В итоге смысл фразы кардинально изменился. Выступая с трибуны на Красной площади, президент заявил, что в самое трудное время войны… советский народ был один… на пути к Победе. Между тем, согласно тексту выступления на сайте Кремля и текстовой версии, в этом месте фразы было слово «един», а не «один». Сейчас текст на сайте Kremlin.ru соответствует произнесенному Путиным. На сайте «Парламентской газеты» цитата приведена со словом «един».