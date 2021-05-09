Владимир Путин изменил одну букву в речи, приготовленной для выступления на параде Победы

В итоге смысл фразы кардинально изменился. Выступая с трибуны на Красной площади, президент заявил, что в самое трудное время войны… советский народ был один… на пути к Победе. Между тем, согласно тексту выступления на сайте Кремля и текстовой версии, в этом месте фразы было слово «един», а не «один». Сейчас текст на сайте Kremlin.ru соответствует произнесенному Путиным. На сайте «Парламентской газеты» цитата приведена со словом «един».
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