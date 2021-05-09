Под Омском пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный

Министр здравоохранения Омской области, экс-главврач больницы, куда с подозрением на отравление был доставлен с самолета Алексей Навальный, Александр Мураховский пропал два дня назад на охоте. Как сообщает Telegram-канал Baza, с охотничьей базы в деревне Поспелово врач отправился в лес с друзьями — они поехали на автомобиле, а он на квадроцикле. Затем министр отстал и по радиосвязи сообщил им, что квадроцикл застрял в болоте, и он попробует пешком вернуться в деревню. После этого друзьям так и не удалось выйти с ним на связь — телефон он с собой не взял, а рация не отвечает. Приятели около суток сами искали Мураховского, но успеха не добились и обратились в полицию. Квадроцикл чиновника нашли на болотах в 6,5 километрах от базы.