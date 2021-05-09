Атаки хакеров на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» вынудили организаторов временно ограничить функционал сайта

Массивные хакерские атаки на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» вынудили организаторов временно ограничить функционал ресурса. Пресс-служба акции приносит извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и обещает в скором восстановить все функции в полном объеме. Как передает РИА – Новости, число участников «Бессмертного полка» в этом году, по данным организаторов, достигло 5 миллионов.