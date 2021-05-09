Чехия будет требовать от РФ не менее $48 млн в качестве компенсации за последствия взрывов на складах во Врбетице

Чехия будет требовать от Российской Федерации не менее $48 млн в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице. Об этом, как пишут чешские СМИ, заявила министр финансов страны Алена Шиллерова. По ее мнению, компенсация должна быть выплачена в соответствии с международным правом, потому что если Чехия пойдет путем компенсации ущерба через уголовное судопроизводство, то это займет очень много времени. В апреле власти Чехии заявили о причастности к взрывам российских спецслужб. За этим последовала взаимная высылка дипломатов.