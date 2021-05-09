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19:37, 09 мая 2021

Новость, что переговоры Германии и РФ по получению Берлином Спутник V зашли в тупик, не соответствует действительности

Информация газеты «Бильд» о том, что переговоры между Германией и РФ по приобретению Берлином российской вакцины «Спутник V» зашли в тупик, не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале вакцины.


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