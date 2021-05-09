Около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС задействованы в поисках министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Он два дня назад уехал на квадроцикле в лес и пропал. Как сообщили ТАСС в региональном УМВД, в ближайшие сутки группировка будет увеличена за счет волонтеров и местных жителей. Собеседник агентства также отметил, что в ночное время поисковая операция будет продолжена с использованием фонарей и громкоговорителей. Установлено, что Мураховский уехал в лес с охотничьей базы 7 мая. Около суток знакомые чиновника искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. Поисковую операцию осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. Год назад Мураховский возглавлял омскую больницу в которую в тяжелом состоянии с самолета был доставлен Алексей Навальный. Все это время Мураховский отрицал факт отравления оппозиционера.