Представители КПРФ и других левых сил возложили цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади

При этом участники акции были вынуждены больше часа провести перед оцеплением, которое выставила полиция.

Из-за того, что Манежная площадь была перекрыта, люди начали собираться в близлежащих окрестностях. Первоначально у них не было никаких флагов с партийной символикой, из-за чего некоторые даже интересовались, где встречаются те, кто хочет возложить цветы к Могиле неизвестного солдата. Предполагалось, что проход откроют около 13 часов – но вместо этого полиция объявила, что на Красной площади продолжается демонтаж конструкций к военному параду. В результате люди стали скапливаться у входа в станцию метро Площадь Революции – но и оттуда в какой-то момент силовики перестали пускать людей к месту сбора. Это вызвало несколько конфликтов с полицейскими. Член КПРФ Ирина пожаловалась на то, что силовики вели себя с ней некорректно.

Не изменил ситуацию и приход руководства КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым – собравшимся пришлось простоять еще около получаса. В это время люди скандировали лозунг «Пропускай». Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который находился неподалеку от собравшихся, выразил мнение, что действия полицейских способствовали неразберихе.

В итоге коммунисты все же возложили цветы к памятнику Жукову, но к Могиле неизвестного солдата людей так не пустили, хотя именно туда хотели прийти многие из собравшихся. Александровский сад остался закрытым, а пустить туда людей, по словам представителей КПРФ, власти пообещали только вечером.

Несмотря на возникшие споры между участниками акции КПРФ и полицейскими, задержаний не было.