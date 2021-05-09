Президент России Владимир Путин изменил речь, подготовленную для выступления на параде Победы

На это в эфире Дождя обратил внимание политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

В своей речи он сказал, что советский народ был один на своем пути к победе. Когда он это сказал, я залез на сайт kremlin.ru, там было слово «един» — «наш народ был един в движении к Победе». Вот сейчас уже поменяли на сайте на «один». Возможно, Путин по ходу дела изменил формулировку, и она приобрела абсолютно другой смысл».

Советский народ взял на себя основную ношу победы, но он не был один, так что это просто нечестно, несправедливо, а главное неточно, отметил Колесников.