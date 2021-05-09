Полиция подтверждает факт пропажи на охоте главы омского Минздрава Алекскандра Мураховского на охоте

7 мая он уехал с охотбазы на квадроцикле в лес и до настоящего времени не вернулся Организованы его поимки. Пока найден только квадроцикл. Год назад Мураховский был главврачом омской больницы, в которую с самолета с тяжелом состоянии был доставлен Алексей Навальный. Все два дня, который оппозиционный политик находился в больнице Мураховский отрицал отравление Навального. Факт отравления Новичком был позднее подтвержден в Германии, куда оппозиционера доставили на лечение.
2021-05-09T19:02:08+03:00
2021-05-09T19:02:08+03:00
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19:02, 09 мая 2021
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