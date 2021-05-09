На границе сектора Газа и Израиля вспыхнули около 20 пожаров после запуска палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой

Как сообщают израильские СМИ, пожары потушены силами Армии обороны Израиля, местными пожарными и добровольцами. В нескольких пограничных точках собираются палестинцы из сектора Газа, они жгут автомобильные шины и бросают камни в израильских

военных. Тем временем в Иерусалиме Высший суд постановил перенести слушание о спорных домах в иерусалимском районе Шейх Джаррах. Решение принято, чтобы снизить уровень напряженности на улицах Иерусалима, где несколько дней подряд арабы устраивают беспорядки.