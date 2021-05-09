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Эксклюзив Эха 18:11, 09 мая 2021

Слова Путина о том, что «советский народ был один на пути к Победе», являются прямым искажением истории – историк

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что «советский народ был один на пути к Победе», являются прямым искажением истории. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Историк Алексей Кузнецов.
«На моей памяти – это первый случай, когда мы сталкиваемся не просто с какой-то оценкой, а с прямым искажением действительности, потому что то, что сказал Владимир Путин – это просто неправда. В истории Второй мировой войны есть только одна страна, которая в течение определенного времени одна сражалась с нацизмом – это Великобритания. Все остальное время борьбу вели объединенные нации», — пояснил эксперт.
Вместе с тем А.Кузнецов отметил, что «по целому ряду важнейших ключевых показателей участие Советского Союза и его вклад в Победу были определяющими». «Другое дело, что разделять эту Победу на «нашу» и «не нашу» — это глобальная и политическая, и этическая ошибка, потому что участие наших союзников в войне было значительным. Оно было значительным и с точки зрения стратегических поставок, без которых, по меньшей мере, на несколько лет продлилась бы дольше война и привела бы к гораздо большим жертвам среди советской армии и мирного населения. И, кроме того, те операции на других фронтах Второй мировой, которые мы считаем второстепенными, их тоже не надо считать от этого практически не имеющими значения. Они сковывали определенную, пусть и гораздо менее значительную часть вооруженных сил Гитлера и его союзников», — заключил эксперт.


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