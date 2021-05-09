Путин на параде в честь дня Победы отметил исключительную роль советского народа в разгроме фашисткой Германии

Владимир Путин, выступая сегодня на параде на параде в честь дня Победы отметил исключительную роль советского народа в разгроме фашисткой Германии. При этом он не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции.

Президент на параде говорил и о попытках переписать историю и упомянул «сборище недобитых карателей», которые пытаются «многое из идеологии нацистов» вновь «поставить на вооружение».

Говоря о «сборище недобитых карателей», Владимир Путин имел в виду проявления неонацизма в странах Европы. Такие пояснения в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В качестве примеров он упомянул Украину и некоторые страны Прибалтики.