В Омской области 7 мая ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский

В Омской области третий день ищут министра здравоохранения региона Александр Мураховского., который ранее возглавлял горбольницу, в которую в прошлом году с самолета в тяжелом состоянии был госпитализирован Алексей Навальный. Мураховский, предположительно пропал на охоте. Об этом сообщает «МК в Омске» со ссылкой на источник в министерстве. 49-летний чиновник отправился в лес на квадроцикле и до сих пор не вернулся. Найден только его квадроцикл. Пропажу министра подтверждают и в местном МВД. В поисках кроме полиции участвуют Росгвардия, охотинспекторы и местные жители. Поиски осложняются труднопроходимостью района. Мураховский ранее заявлял, что в крови и в других биологических материалах Навального каких-либо отравляющих веществ не нашли

Навальный пролежал в омской больнице два дня и в состоянии комы был транспортирован на лечение в Германию. Врачи клиники Шарите установили, что политик был отравлен боевым токсином Новичок. Россия это до сих пор отрицает. Еще в Германии в интервью на Ю-Тюб канале Юрия Дудя Навальный прямо заявил, что врачи в Омске скрывали отравление

После лечения в Германии суд заменил Навальному ему условный срок на реальный. Только через два дня Навального перевезли в Германию в клинику «Шарите», где он продолжительное время оставался в коме. Правительство Германии со ссылкой на военныхэкспертов тогда сообщило, что что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

В омской больнице, где лежал после отравления политик Алексей Навальный, ранее скончались два врача. В феврале в омской больнице номер один внезапно умер заместитель главного врача. Сергею Максимишину было всего 55 лет. Он был заместителем руководителя по анестезиологии и реанимации и скончался в собственном отделении от сердечного приступа, рассказали изданию «Открытые медиа» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В августе в той же реанимации находится после отравления политик Алексей Навальный. Вскоре после смерти заместителя главного врача, в той же больнице в конце марта умер заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Как сообщало издание «Тайга.Инфо», в декабре он перенес инсульт и уже не смог восстановиться. В больнице неотложной помощи он проработал 30 лет. До этих смертей ещё один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Он утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он любит хирургию больше, чем администрирование. Уволившийся заместитель главного врача отвечал, в том числе, за общение с прессой в первые дни госпитализации Алексея Навального, но затем с журналистами общался главврач Александр Мураховский.

Соратник Навального Иван Жданов сказал нам, что остальным врачам, которые лечили Алексея Навального, нужно быть осторожнее. Иван Жданов оговорился, что надо дождаться подтверждения этой новости.

Телеканалу Дождь удалось дозвонился до жены Мураховского. Она отказалась от комментариев. При этом женщина плакала.