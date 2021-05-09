Российские власти не планируют в дальнейшем делать майские праздники такими же длинными, как в этом году

Об этом, как передает РИА-Новости сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Указ об объявлении выходных с 4 по 7 мая подписал президент Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в будущем майские праздники можно будет увеличить за счет других выходных. При этом она подчеркнула, что это ее личная точка зрения.
2021-05-09T17:34:07+03:00
2021-05-09T17:34:07+03:00
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17:34, 09 мая 2021
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