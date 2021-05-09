В Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы, куда в в прошлом году после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает местное издание «Коммерческие вести», к поисковой операции присоединились полицейские и волонтеры. То, что пропал именно Мураховский, подтвердил МК источник в региональном Минздраве, а также портал «Омск здесь». Омские врачи отрицали факт отравления Навального боевым ядом Новичок.
2021-05-09T17:31:21+03:00
2021-05-09T17:31:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2835420-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 09 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…