В Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы, куда в в прошлом году после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает местное издание «Коммерческие вести», к поисковой операции присоединились полицейские и волонтеры. То, что пропал именно Мураховский, подтвердил МК источник в региональном Минздраве, а также портал «Омск здесь». Омские врачи отрицали факт отравления Навального боевым ядом Новичок.