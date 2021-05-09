Слова Путина на параде, что «в самых трудных сражениях наш народ был один», отражают реальную ситуацию на фронте

Слова президента РФ Владимира Путина на параде Победы о том, что «в самых трудных сражениях наш народ был один», отражают реальную ситуацию на фронте. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк Сергей Кудряшов.

«Какое-то время действительно Советский Союз был один, когда нацисты напали на него летом 1941 года. Ленд-лиз и программа помощи активно началась только в 1942 году. И действительно большинство немецких дивизий к 44-ому году, почти 75% всех войск вермахта, люфтваффе, было на Восточном фронте. В этом смысле да, фактически до 1944 года СССР воевал практически один на Восточном фронте. И основная задача советского руководства была заставить союзников открыть второй фронт. Поэтому до открытия второго фронта в Европе действительно Советский Союз был один, с точки зрения военных действий», — сказал эксперт.

С.Кудряшов добавил, что «позднее это уже была совместная война». «Но не надо забывать, что во время нападения на СССР нацистская Германия уже воевала с Великобританией, и это была хотя и воздушная война, но тоже война», — заключил он.