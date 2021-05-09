Жданов: Информация о пропаже без вести бывшего главврача омской больницы, где лечили Навального, вызывает опасения

Информация СМИ о пропаже без вести Александра Мураховского – министра здравоохранения Омской области и бывшего главврача больницы, где лечили политика Алексея Навального, вызывает опасения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соратник оппозиционера Иван Жданов.

«Нужно дождаться подтверждения этой новости, потому что пока говорить о чем-то преждевременно. Но если это действительно так, то тогда, ну, знаете, как говорится: один раз — это случайность, два раза — совпадение, а три — уже тенденция», — сказал он.

И.Жданов не исключил, что врачей «просто убирают, потому что они слишком много знают». «Они же очевидно понимали, что это было отравление. Врачи-то не могут этого не понимать. А им приходилось врать что-то про обмен веществ. У нас был врач Агишев, был врач Максимишин, которые скоропостижно скончались. И если такое же происходит с Мураховским, наверно, я бы уже на месте других врачей сильно-сильно задумался, а точно ли это случайность», — заключил он.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как уехал на охоту. До получения новой должности он возглавлял больницу, в которой после отравления оказался политик Алексей Навальный. За последние месяцы скончались два врача той же омской больницы, куда доставили оппозиционера.