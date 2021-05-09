Немецкая пресса узнала о зашедших в тупик переговорах о поставках российской вакцины от коронавируса в Германию

Желание закупить «Спутник» ранее выражали некоторые федеральные земли ФРГ.

После июля потребность в российской вакцине у Германии отпадет, а до этого времени производитель обеспечить поставку попросту не сможет – об этом со ссылкой на источник в немецком Минздраве пишет таблоид Bild. Единственный вариант, утверждает издание, отдать Берлину дозы, запланированные для отправки в Индию, однако это исключено – республика в Южной Азии сейчас стала главным очагом распространения коронавируса. Каждые сутки там регистрируют невиданный ранее прирост зараженных и умерших. Еще одним препятствием для поставок в Германию по-прежнему остается то, что «Спутник» не одобрен европейским регулятором. Агентство по лекарственным средствам сообщало о начале экспертизы еще два месяца назад, однако, пишет Bild, требования к процессу согласования на территории ЕС оказались гораздо выше, чем ожидали в Москве.

Российскую вакцину «Спутник» зарегистрировали уже свыше 60 стран. В их числе члены ЕС — Венгрия и Словакия.