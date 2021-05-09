В Омской области третий день ищут министра здравоохранения региона Александр Мураховского

Ранее возглавлял горбольницу, в которую в прошлом году с самолета в тяжелом состоянии был госпитализирован Алексей Навальный. Мураховский, предположительно пропал на охоте. Об этом сообщает «МК в Омске» со ссылкой на источник в министерстве. 49-летний чиновник отправился в лес на квадроцикле и до сих пор не вернулся. Найден только его квадроцикл. По сообщениям местного МВД, в поисках кроме полиции участвуют Росгвардия, охотинспекторы и местные жители. Поиски осложняются труднопроходимостью района. Мураховский ранее заявлял, что в крови и в других биологических материалах Навального каких-либо отравляющих веществ не нашли.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский, в то время, когда там находился Алексей Навальный, сообщил, что основной диагноз политика – нарушение обмена веществ

Сейчас сообщают, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как уехал на охоту.