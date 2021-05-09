Глава минздрава Михаил Мурашко считает, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 будет достигнут к сентябрю

В интервью «Интерфакс» он сказал, что вакцинация от нового коронавируса идет планово. При этом, данных о количестве вакцинированных в России по состоянию на 9 мая он сообщать не стал. Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих старше 18 лет началась в России с 18 января. 6 мая вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что первый компонент вакцины получили 13,4 миллиона человек, а еще 9,4 миллиона человек прошли полную вакцинацию двумя компонентами.
2021-05-09T16:35:16+03:00
2021-05-09T16:35:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2835400-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 09 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…