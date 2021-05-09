Глава минздрава Михаил Мурашко считает, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 будет достигнут к сентябрю

В интервью «Интерфакс» он сказал, что вакцинация от нового коронавируса идет планово. При этом, данных о количестве вакцинированных в России по состоянию на 9 мая он сообщать не стал. Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих старше 18 лет началась в России с 18 января. 6 мая вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что первый компонент вакцины получили 13,4 миллиона человек, а еще 9,4 миллиона человек прошли полную вакцинацию двумя компонентами.