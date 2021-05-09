Пропал бывший главврач Омской больницы, а ныне глава Минздрава области Александр Мураховский

49-летний чиновник не выходит на связь уже три. Как сообщают местные издания «Омск здесь» и «Коммерческие вести», 7 мая Мураховский уехал на охоту и исчез. По предварительным данным, пока найден только его квадроцикл. В больнице которой заведовал Мураховский, два дня с отравлением пролежал Алексей Навальный, которого в тяжелом состоянии сняли с самолета. Мураховскй факт овравления отрицал. Политика все-таки удалось транспортировать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите» подтвердили, что он был отравлен боевым токсином «Новичок». Россия отказалась возбуждать уголовное дело, ограничившись проверкой МВД по поводу госпитализации политика.