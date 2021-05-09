Пропал бывший главврач Омской больницы, а ныне глава Минздрава области Александр Мураховский

49-летний чиновник не выходит на связь уже три. Как сообщают местные издания «Омск здесь» и «Коммерческие вести», 7 мая Мураховский уехал на охоту и исчез. По предварительным данным, пока найден только его квадроцикл. В больнице которой заведовал Мураховский, два дня с отравлением пролежал Алексей Навальный, которого в тяжелом состоянии сняли с самолета. Мураховскй факт овравления отрицал. Политика все-таки удалось транспортировать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите» подтвердили, что он был отравлен боевым токсином «Новичок». Россия отказалась возбуждать уголовное дело, ограничившись проверкой МВД по поводу госпитализации политика.
2021-05-09T16:32:13+03:00
2021-05-09T16:32:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2835396-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 09 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…