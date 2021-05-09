Основные стычки происходили у мечети Аль-Акса и на севере города. Волнения спровоцировало решение суда о выселении десятков палестинских семей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что правительство ответственно обеспечивает порядок и свободу вероисповедания в Иерусалиме:
Сообщалось, что палестинская администрация уже обратилась в ООН из-за решения суда.
Более трехсот человек пострадали в результате беспорядков, которые произошли с вечера пятницы в Иерусалиме
Основные стычки происходили у мечети Аль-Акса и на севере города. Волнения спровоцировало решение суда о выселении десятков палестинских семей.