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16:04, 09 мая 2021

Более трехсот человек пострадали в результате беспорядков, которые произошли с вечера пятницы в Иерусалиме

Основные стычки происходили у мечети Аль-Акса и на севере города. Волнения спровоцировало решение суда о выселении десятков палестинских семей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что правительство ответственно обеспечивает порядок и свободу вероисповедания в Иерусалиме:
Сообщалось, что палестинская администрация уже обратилась в ООН из-за решения суда.



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