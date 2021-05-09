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16:02, 09 мая 2021

Под Омском, по данным СМИ, пропал министр здравоохранения области и бывший главврач больницы, где лечили Навального

Под Омском, по данным местных СМИ, пропал министр здравоохранения области и бывшим главврач больницы, где лечили политика Алексея Навального, Александр Мураховский.
Главу регионального ведомства не могут найти уже несколько дней, пишет интернет-издание «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники. Якобы Александр Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район области и после этого перестал выходить на связь.
Официальных подтверждений этой информации пока нет, полиция данных пропавшего не разглашает.
Александр Мураховский попал в поле зрения СМИ после отравления политика Алексея Навального. Именно он, будучи главным врачом омской больницы, назвал причиной комы оппозиционера нарушение обмена веществ. Через два месяца его назначили главой регионального министерства здравоохранения. Тогда Алексей Навальный, комментируя назначение Мураховского, сказал, что это награда за фальсификацию диагноза, а также высказал мнение, что в регионе могут возникнуть проблемы со здравоохранением.

Отметим, что два заместителя Александра Мураховского, когда тот был на посту главврача, умерли от сердечного приступа и инсульта в начале этого года.


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