Неизвестные в Рязани выпустили из приюта сотни собак

Перед этим они срезали замок на воротах и испортили камеры видеонаблюдения. Как минимум три собаки погибли: двух загрызли агрессивные сородичи, одна попала под машину, пишет интернет-издание «7х7». Работники приюта уверены, что это нападение не было случайностью. Однако мотивы злоумышленников им непонятны. Многие животные, которые там находились, остаются агрессивными, предупреждают специалисты.

