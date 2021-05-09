Российские вирусологи получили образцы индийской мутации коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил эту информацию агентству РИА Новости. В то же время он не уточнил, когда и в каких объемах именно пришли образцы. В конце апреля в Роспотребнадзоре сказали, что российские специалисты запросили образец этой мутации коронавируса. Ранее появлялись предположения, что индийская версия может отличать большей заразностью и быть опаснее других мутаций.