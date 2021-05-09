Российско-немецкие переговоры о поставке вакцины от коронавируса, по данным газеты Bild, зашли в тупик

Москва не сможет поставить препарат летом, а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин, рассказал изданию один из участников переговоров. Консультации между тем затягиваются. Кроме того, по словам собеседника газеты, если бы российская сторона могла доставить вакцину в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. В правительственных кругах Германии считают такое решение неприемлемым, учитывая ситуацию с коронавирусом в южной Азии.