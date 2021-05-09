Число пострадавших в результате беспорядков в Иерусалиме за последние сутки превысило 110

Два десятка человек получили утром травмы в ходе стычек в районе мечети Аль-Акса. Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах, в Старом городе и на севере Иерусалима. В пятницу пострадали более 200 человек.