В лесу под Омском, по некоторым данным, пропал министр здравоохранения области Александр Мураховский

Ранее он возглавлял больницу, в которой после отравления оказался политик Алексей Навальный. Как пишет газета «МК в Омске» Мураховкий исчез во время охоты, на которую он поехал на квадроцикле. Ранее сам Навальный критиковал Мураховского за его высказывания о причинах отравления политика. За последние месяцы скончались два врача той же омской больницы, куда доставили Навального.