Порядка 3000 представителей левых сил участвуют в «акции памяти и протеста» на Манежной площади в Москве

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в Москве на Манежной площади у памятника Жукову собрались около 3000 представителей левых патриотических сил в связи с Днем Победы. Это и акция памяти, и акция протеста. Идет массовое возложение цветов и к памятнику Жукову, и к могиле Неизвестного солдата», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, на площади очень много кордонов полиции. «Долго не могли начать это мероприятие – из-за парада было все перекрыто. Была определенная неразбериха, и власти нагнетали ситуацию. Очень много полиции. Тем не менее, удалось прорваться. Пока обходится без задержаний», — отметил он.

С.Удальцов добавил, что «главный призыв, который звучит на акции – это обеспечить достойную жизнь ветеранам, пожилым людям и детям войны». «Потому что, кроме патриотических фраз, нужна и взвешенная, разумная, социально-экономическая политика в интересах большинства населения. Потому что многие сегодня в России живут недостойно народа-победителя. Это ответственность власти, президента и правительства. Сегодня здесь такой синтез акции памяти героев Великой Отечественной войны и негодования и протеста против той политики, которую реализует действующая власть», — заключил оппозиционер.