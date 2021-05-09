Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы проходят сегодня не только в России, но и в странах СНГ

Сотни украинцев несут цветы к Вечному огню в центре Киева. Мемориал сегодня посетил и президент Владимир Зеленский. 9 мая в стране отмечают день Победы над нацизмом. Никакого военного парада по случаю праздника нет – марш в центре украинской столицы проводят только представители оппозиции. Накануне, когда основные торжества проходили в остальной Европе, страна отметила День памяти и примирения.

Без парада сегодня обошлись и в Белоруссии. В минском парке Победы после возложения цветов началась праздничная тематическая программа, которая продлится до самого вечера. Впрочем, военная техника в городе присутствует – правда, в качестве выставочных экспонатов. Парад уже второй год подряд из-за пандемии отменяют и в Казахстане.

Цветы к мемориалам в День Победы над фашизмом возлагают в Азербайджане и Грузии. К Вечному огню в Ереване сегодня также вышли представители армянских властей.

Единственным зарубежным лидером, кто присутствовал сегодня на параде в Москве оказался президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он возглавляет бывшую советскую республику уже больше четверти века. Рахмон приехал на Красную площадь вместе с президентом России Владимиром Путиным.