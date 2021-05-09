В Минздраве уверяют, что вакцинация от коронавируса в России идет в плановом режиме

Ведомство планирует до сентября вакцинировать не менее 60% взрослого населения России, сообщил министра здравоохранения Михаил Мурашко. Он при этом не уточнил, какой процент граждан уже получили оба компонента вакцины. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что коллективного иммунитета удастся добиться не позднее конца лета.

Вместе с тем, по официальным данным, первый компонент вакцины получили почти 13,5 миллионов россиян, второй же компонент введен уже 9,5 миллионам. В подавляющем большинстве случаев для иммунизации используется препарат «Спутник». По данным Росстата на 1 января этого года в России проживает около 145 миллионов человек. Таким образом, хотя бы один компонент препарата получили не более 10% населения.

По словам главы министерства здравоохранения, при этом наблюдается большой интерес со стороны других стран к препарату «Спутник Лайт», который не требует повторного введения. По данным ведомства, эта вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса, кроме того, после ее введения не зарегистрировано нежелательных побочных явлений.

Вместе с тем, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране зарегистрировано почти 8,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Большая часть из них, почти 3 тысячи, в Москве.