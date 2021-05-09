Коммунисты проводят свою акцию в центре Москвы

Они намерены возложить цветы к Могиле неизвестного солдата. При этом участники акции столкнулись с проблемами на подходе к Манежной площади.

Прямо сейчас сторонники КПРФ и других левых сил ожидают у ворот Александровского сада, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Незадолго до этого они почтили память маршала Жукова у памятника вблизи Исторического музея. При этом перед тем, как пройти на Манежную площадь, участники акции около часа стояли у оцепления, выставленного рядом со станцией метро Театральная. Полицейские говорили, что это связано с демонтажом конструкций на Красной площади. Многие пришедшие застряли и на втором уровне оцепления: это привело к спорам с полицейскими, а некоторые даже стали скандировать «Пропускай». Хотя к собравшимся пришли лидеры КПРФ, в том числе Геннадий Зюганов, люди были вынуждены ждать ещё полчаса. Впрочем, не исключениям что акция коммунистов завершится лишь возложением цветов к памятнику Жукову. Только что первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин сказал, что полицейские не разрешили возложение цветов к Могиле неизвестного солдата. Александровский сад закрыт. С чем связаны эти меры, Рашкин не уточнил.

Несмотря на возникшие у коммунистов сложности, задержаний на акции нет.