Мэром Лондона переизбран действующий руководитель британской столицы, лейборист Садик Хан

По итогам окончательного подсчета голосов. Он получил во втором туре чуть более половины голосов. 5 лет назад Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Выборы должны были пройти еще в мае прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии.

