В Испании отменили режим чрезвычайного положения, который длился с октября

Минувшей ночью многие жители вышли отмечать это событие танцами. Как пишет газета El Pais, центральная площадь в Мадриде была заполнена десятками горожан, люди принесли с собой алкоголь. В Барселоне сотни человек собрались в разных районах каталонской столицы. Они общались друг с другом без масок. Завершение чрезвычайного положения также означает, что испанцы вновь смогут путешествовать между регионами.