ЕС не собирается продлевать контракт на поставку вакцин от коронавируса с шведско-британской компанией AstraZeneca

Речь идет о поставках на второе полугодие, сказали агентству Reuters в Еврокомиссии. Брюссель подал иск против компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС.