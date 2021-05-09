Путин, по словам его пресс-секретаря, под «недобитыми карателями» имел в виду неонацистов в Европе и на Украине

Президент сказал об опасности возрождения нацистской идеологии в своем выступлении по случаю дня Победы. Как пояснил представитель Путина Дмитрий Песков радио «Говорит Москва», в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, такое явление неприемлемо для Москвы. Кроме того, Путин сказал в ходе выступления, что советский народ в самое трудное время войны и решающих сражениях с фашизмом был один, бился насмерть на всех рубежах.