Легкомоторный самолет разбился в Татарстане

По предварительной информации, погибли два человека, передает агентство ТАСС. ЧП произошло недалеко от Альметьевска на юге республики. Интернет-издание Baza между тем пишет, со ссылкой на свои источники, что погибшие не умели управлять самолетом, воздушное судно при этом они угнали.