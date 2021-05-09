В Германии с сегодняшнего дня получившие прививку от коронавируса освобождаются от некоторых ограничений

Они теперь не обязаны соблюдать требование о минимуме социальных контактов, их больше не касается комендантский час. В парикмахерских и других заведениях от них не будут требовать справки об отрицательном тесте на вирус. Кроме того, по возвращению в страну тем, кто получил вакцину не надо отбывать обязательный карантин, передает агентство

«Интерфакс». Тем временем власти многих федеральных земель рассматривают вопрос об ослаблении ограничений в ближайшие недели из-за снижения числа заразившихся.