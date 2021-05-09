Акция «Бессмертный полк» в этом году снова пройдет в онлайн-формате

Трансляция виртуального шествия начнется в 15 часов в каждом регионе по местному времени. Как ожидается, подписанные фотографии ветеранов начнут по очереди появляться как на сайте самого проекта «Бессмертный полк», так и на сайтах телеканалов, а также в специальных разделах онлайн-кинотеатров.

Ранее организаторы продлили прием заявок на участие. Анкеты можно присылать и сегодня на интернет-сайт «Банк Памяти», в специальное приложение в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», правда только до полудня.

Отмечается, онлайн-формат организаторы вновь были вынуждены выбрать из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, в некоторых странах провести шествие с портретами героев войны все же удалось. Например, люди вышли на улицы в Израиле и в Италии.

В прошлом году трансляция фотографий ветеранов в интернете продлилась 19 дней и 20 часов, было показано почти 2, 5 миллиона анкет.