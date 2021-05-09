Российские коммунисты пытаются провести свою акцию в центре Москвы по случаю дня Победы

Сторонники компартии и члены других левых организаций планировали возложить цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Как сообщает корреспондент «Эхо Москвы», пока что подходы к Манежной площади перекрыты полицейскими, выставлены ограждения. В то же время силовики предупреждают, что будет разрешено только возложение цветов. Тем временем большое количество участников акции собрались у станции метро «Площадь Революции». Одна из пришедших, член КПРФ Ирина возмущена тем, что людей не пускают к мемориалу.

Как передает корреспондент «Эха», полицейские сказали сторонникам компартии, что пропускать начнут после двух часов.