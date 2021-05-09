Павловский: Речь Путина на параде Победы говорит о том, что он «плохо знаком с исторической литературой»

Содержание выступления президента РФ Владимира Путина на параде Победы говорит о том, что он «плохо знаком с исторической литературой». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Два момента обращают внимание в речи Путина. Во-первых, то, что он игнорирует полностью союзников России в войне. Здесь он прямо спорит с известной речью Сталина в 1941 году, где тот говорил, что советский народ ведет войну в одном фронте со своими союзниками. И второе – это тема карателей», — сказал политолог.

Как пояснил Г.Павловский термин «каратели» является внутренним. «То есть это часть советского идеологического языка, которая вряд ли будет понятна за рубежом. Она обращена непонятно к кому. На Западе говорят о коллаборационистах, но если говорить о коллаборационистах, то в Советском Союзе их оказалось около миллиона человек, и это были отнюдь не иностранцы – это были советские люди. Во-вторых, каратели в СССР не имеют никаких продолжателей в современном мире: ни на Западе, ни на Востоке. Поэтому непонятно, о ком говорит Путин», — отметил эксперт.

С точки зрения Г.Павловского, фактически, согласно словам президента, «получается, что Советский Союз вел войну с нацизмом без союзников, но с карателями из собственного же населения». «Я думаю, что эта путаница в голове Путина, в идеологии Путина больше всего идет от плохого знакомства с исторической литературой, в том числе советской», — считает политолог.

Вместе с тем Г.Павловский обратил внимание, что речи на парадах – особый жанр, и ждать от них содержательности не следует.

Как сообщалось, во время выступления на параде Победы Владимир Путин отметил уникальную роль, которую советский народ сыграл в победе над фашизмом. В то же время президент в своей речи упомянул «недобитых карателей» и современные попытки переписать историю.