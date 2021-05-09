Власти Московской области пока не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса

В этом заверил журналистов губернатор Андрей Воробьев. Он добавил, что в регионе уже привиты более 800 тыс. человек. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили более 600 новых случаев заражения. Всего в стране диагностировали чуть менее 8,5 тысяч За сутки умерли более 300 человека.