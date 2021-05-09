Хакеры-вымогатели атаковали оператора крупной сети трубопроводов в США, Colonial Pipeline

Работа компании на юге страны приостановлена после проникновения злоумышленников в компьютерные системы. Это произошло еще в пятницу. Хакеры использовали вирус, который шифрует данные. Colonial Pipeline обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.