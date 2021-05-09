В Кемерово во время военного парада загорелся автомобиль, который находился в колонне

Как пишет местное интернет-издание «Кемерово-онлайн», открытое горение возникло в моторном отсеке. Механик-водитель попытался сбить пламя огнетушителем, однако тот не сработал. После этого он начал бороться с помощью тряпки, которую достал из салона. Очевидцы предположили, что техника не выдержала нагрузки. Пока точной причины возгорания нет.